Nick Berger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Berger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Berger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nick Berger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nick Berger 5 Haziran 2002 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nick Berger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Berger'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nick Berger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nick Berger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18
7 Temmuz 2020 yılında FC Lerchenfeld
28 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21
Nick Berger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nick Berger şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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