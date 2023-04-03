Nick Firmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Firmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Firmino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Firmino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Firmino 30 Ocak 2001 tarihinde Mantena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Elio Nicolas de Araujo Firmino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Firmino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Firmino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Firmino'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Firmino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Firmino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Firmino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Firmino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2018 yılında New England

6 Temmuz 2019 yılında Hartford

8 Temmuz 2019 yılında New England

24 Temmuz 2020 yılında Revolution II

30 Kasım 2020 yılında New England

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2021 yılında Union Omaha

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

Nick Firmino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Firmino şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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