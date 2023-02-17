Nick Hulsmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Hulsmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Hulsmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Hulsmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Hulsmans 28 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Hulsmans Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Hulsmans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nick Hulsmans'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Hulsmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Hulsmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nick Hulsmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Hulsmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2016 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2018 yılında Thes Sport

Nick Hulsmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Hulsmans şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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