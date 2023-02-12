Nick Mcallister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Mcallister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nick Mcallister kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nick Mcallister ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nick Mcallister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Mcallister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nick Mcallister

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Mcallister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Mcallister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Mcallister 17 Ocak 2001 tarihinde Kilsyth şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicholas David McAllister şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Mcallister Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Nick Mcallister, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Mcallister'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Mcallisterboyu ve yaşı kaç

Nick Mcallister Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nick Mcallister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Nick Mcallister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Mcallister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Queen's P. Res.

1 Ocak 2019 yılında St. Mirren B

10 Ocak 2020 yılında Albion Rovers

10 Mart 2020 yılında St. Mirren B

19 Mart 2021 yılında Dumbarton FC

21 Mayıs 2021 yılında St. Mirren B

1 Temmuz 2021 yılında Ayr United

28 Ocak 2022 yılında Clyde FC

1 Mayıs 2022 yılında Ayr United

Nick Mcallister kimdir

Nick Mcallister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Mcallister şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Nick Mcallister nereli

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