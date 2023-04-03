Nick Otto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Otto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Otto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Otto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Otto 27 Mayıs 1999 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Otto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nick Otto'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Otto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Otto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nick Otto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Otto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

31 Ocak 2019 yılında St. Pauli II

30 Haziran 2019 yılında E. Braunschweig

20 Ocak 2020 yılında SSV Jeddeloh II

30 Haziran 2020 yılında E. Braunschweig

10 Ağustos 2020 yılında SSV Jeddeloh II

22 Temmuz 2022 yılında SC Verl

31 Ocak 2023 yılında Düsseldorf II

30 Haziran 2023 yılında SC Verl

Nick Otto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Otto şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSG Mörse (2006-2011), VfL Wolfsburg (2011-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.