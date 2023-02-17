Nick Perc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Perc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Perc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Perc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Perc 27 Mayıs 2003 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Perc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Nick Perc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Perc'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Perc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Perc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Perc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Perc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında NK Domzale U17

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Nick Perc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Perc şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Nick Perc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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