Nick Rolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Rolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Rolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nick Rolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nick Rolli 29 Eylül 2004 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nick Rolli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Rolli'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nick Rolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nick Rolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Nick Rolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nick Rolli şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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