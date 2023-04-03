Nick Seidel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Seidel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Seidel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nick Seidel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nick Seidel 11 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nick Seidel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Nick Seidel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Seidel'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nick Seidel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nick Seidel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Nick Seidel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nick Seidel şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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