Nick Suman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Suman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Suman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Suman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Suman 28 Şubat 2000 tarihinde Penrith şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Suman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Suman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Nick Suman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nick Suman'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Suman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Suman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Suman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Suman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Western Sydney

18 Ağustos 2020 yılında Macarthur

Nick Suman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Suman şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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