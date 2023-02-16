Nick Woltemade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Woltemade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Woltemade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Woltemade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Woltemade 14 Şubat 2002 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Woltemade Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Nick Woltemade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Woltemade'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Woltemade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nickwoltemade/

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Nick Woltemade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Woltemade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nick Woltemade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Woltemade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen

30 Ağu 2022 yılında SV Elversberg

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen

Nick Woltemade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Woltemade şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nick Woltemade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TS Woltmershausen (-2010), Werder Bremen (2010-2020)

Almanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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