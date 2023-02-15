Nick Wolters kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Wolters Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Wolters adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Wolters Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Wolters 5 Ağu 1993 tarihinde Kerkrade şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Wolters Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Wolters, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Wolters'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nick Wolters Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nick Wolters isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Wolters Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Wolters futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Roda JC U21

1 Temmuz 2015 yılında Roda JC

1 Temmuz 2017 yılında FC Dordrecht

22 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2018 yılında Gottne IF

1 Ocak 2020 yılında Eskilstuna City

8 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

Nick Wolters Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Wolters şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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