Nicklas Halse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Halse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Halse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Halse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Halse 3 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Halse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicklas Halse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicklas Halse'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicklas Halse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Halse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicklas Halse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Halse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF U19

19 Temmuz 2016 yılında FC Roskilde

3 Eylül 2020 yılında Fjölnir

20 Ocak 2021 yılında Hvidovre

Nicklas Halse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Halse şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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