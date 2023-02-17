Nicklas Mouritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Mouritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicklas Mouritsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicklas Mouritsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicklas Mouritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Mouritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Mouritsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Mouritsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Mouritsen 15 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicklas Mouritz Mouritsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Mouritsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Nicklas Mouritsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicklas Mouritsen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicklas Mouritsenboyu ve yaşı kaç

Nicklas Mouritsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Mouritsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicklas Mouritsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Mouritsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B.93 U19

1 Temmuz 2012 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaelland

31 Ağu 2016 yılında FC Roskilde

11 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2019 yılında FC Roskilde

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ekim 2020 yılında Skive IK

28 Ocak 2021 yılında FC Helsingör

Nicklas Mouritsen kimdir

Nicklas Mouritsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Mouritsen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nordsjaelland

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Nicklas Mouritsen nereli

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