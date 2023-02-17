Nicklas Rojkjaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Rojkjaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Rojkjaer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Rojkjaer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Rojkjaer 24 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicklas Røjkjær şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Rojkjaer Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicklas Rojkjaer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicklas Rojkjaer'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicklas Rojkjaer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Rojkjaer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicklas Rojkjaer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Rojkjaer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

27 Ocak 2018 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB

4 Ekim 2020 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Nicklas Rojkjaer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Rojkjaer şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicklas Rojkjaer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Silkeborg IF

Danimarka U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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