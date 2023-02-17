Nicklas Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Schmidt 9 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicklas Bjerre Schmidt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Schmidt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicklas Schmidt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicklas Schmidt'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicklas Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicklas Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Skovshoved

1 Temmuz 2018 yılında Hvidovre

1 Temmuz 2021 yılında FC Roskilde

16 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Nicklas Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Schmidt şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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