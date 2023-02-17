Nicksoen Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicksoen Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicksoen Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicksoen Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicksoen Gomis 15 Mart 2002 tarihinde Évreux şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicksoen Gomis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Nicksoen Gomis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beerschot V.A. futbol takımında oynamaktadır. Beerschot V.A. takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicksoen Gomis'nin Beerschot V.A. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicksoen Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicksoen Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nicksoen Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicksoen Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2018 yılında Sheff Utd U18

1 Temmuz 2020 yılında Sheff Utd U21

22 Ekim 2021 yılında Bradford PA

3 Ocak 2022 yılında Sheff Utd U21

31 Ocak 2023 yılında Beerschot V.A.

30 Haziran 2023 yılında Sheff Utd U21

Nicksoen Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicksoen Gomis şuan Beerschot V.A. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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