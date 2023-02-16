Nickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nickson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nickson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nickson 26 Ağu 1997 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nickson Gabriel Reis Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nickson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nickson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nickson'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nickson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicksongabriel_oficial/

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Nickson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nickson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nickson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nickson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında EC Vitória

11 Ocak 2017 yılında Cruzeiro U20

31 Aralık 2017 yılında EC Vitória

16 Ekim 2020 yılında Criciúma EC

31 Ocak 2021 yılında EC Vitória

10 Ağu 2021 yılında Jacuipense-BA

18 Ocak 2022 yılında São-Joseense

26 Mayıs 2022 yılında Botafogo-BA

2 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Nickson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nickson şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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