Nicky Clescenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Clescenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Clescenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Clescenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Clescenco 23 Temmuz 2001 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Nicky Serghei Cleșcenco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Clescenco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicky Clescenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicky Clescenco'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicky Clescenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nickyklesh/

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Nicky Clescenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicky Clescenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicky Clescenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Clescenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leiria Sub-17

1 Temmuz 2018 yılında Leiria U19

1 Ocak 2020 yılında Leiria

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2021 yılında FC Sion U21

26 Ocak 2023 yılında Petrocub

30 Haziran 2023 yılında FC Sion U21

Nicky Clescenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Clescenco şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicky Clescenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani Chișinău, Academia Sporting Lisabon, União de Leiria

Moldova takımında 25 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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