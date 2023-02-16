Niclas Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Andersen 5 Ağu 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Andersen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Niclas Andersen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Niclas Andersen'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niclas Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niclas Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niclas Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında IFK Göteborg

1 Şubat 2012 yılında Ljungskile

1 Ocak 2016 yılında Häcken

1 Ocak 2017 yılında GAIS

Niclas Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Andersen şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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