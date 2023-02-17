Niclas Holm Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Holm Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Holm Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Holm Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Holm Pedersen 15 Mart 2002 tarihinde Engesvang şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Holm Pedersen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Niclas Holm Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Niclas Holm Pedersen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Niclas Holm Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niclas Holm Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niclas Holm Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Holm Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg U19

1 Ağu 2020 yılında Silkeborg IF

Niclas Holm Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Holm Pedersen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.