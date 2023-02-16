Niclas Stierlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Stierlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niclas Stierlin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niclas Stierlin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niclas Stierlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Stierlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Stierlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Stierlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Stierlin 22 Ocak 2000 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Stierlin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Niclas Stierlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niclas Stierlin'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Niclas Stierlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niclas Stierlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Niclas Stierlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Stierlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2015 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U19

18 Temmuz 2019 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Niclas Stierlin kimdir

Niclas Stierlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Stierlin şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FV Hofheim, VfB Lampertheim, SV Waldhof Mannheim (-2008), 1.FC Kaiserslautern (2008-2017), RasenBallsport Leipzig (2017-2019)

Niclas Stierlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Niclas Stierlin nereli

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