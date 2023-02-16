Niclas Thiede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Thiede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Thiede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Thiede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Thiede 14 Nisan 1999 tarihinde Hagen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Thiede Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thiede Management yapmaktadır. Niclas Thiede, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niclas Thiede'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niclas Thiede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niclas Thiede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niclas Thiede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Thiede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Iserlohn Alt.

1 Ocak 2015 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2015 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2016 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2019 yılında Freiburg

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

30 Haziran 2022 yılında Freiburg

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Niclas Thiede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Thiede şuan SC Verl takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niclas Thiede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SSV Hagen (-2010), FC Iserlohn 46/49 (2010-), Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen (-2015), VfL Bochum (2015-2018)

Almanya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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