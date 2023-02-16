Nico Antonitsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Antonitsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Antonitsch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Antonitsch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nico Antonitsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Antonitsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Antonitsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Antonitsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Antonitsch 30 Eylül 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Antonitsch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Nico Antonitsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nico Antonitsch'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Antonitschboyu ve yaşı kaç

Nico Antonitsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Antonitsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nico Antonitsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Antonitsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2000 yılında Garsten Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Linz U15

1 Temmuz 2006 yılında Linz U17

1 Temmuz 2008 yılında Linz U19

1 Temmuz 2010 yılında UnionSt.Florian

1 Temmuz 2012 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2013 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında SV Ried

17 Temmuz 2017 yılında LASK Juniors OÖ

31 Ağu 2017 yılında FSV Zwickau

29 Ağu 2019 yılında FC Ingolstadt

5 Ocak 2023 yılında SV Elversberg

Nico Antonitsch kimdir

Nico Antonitsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Antonitsch şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASV Hohenau (1999-)

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Nico Antonitsch nereli

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