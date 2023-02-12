Nico Gaitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gaitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Gaitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Gaitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Gaitan 29 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicholas Gaitan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Gaitan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Gaitan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Gaitan'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nico Gaitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Gaitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Gaitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Gaitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Argentinos U20

1 Ocak 2012 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2013 yılında OFI Girit U20

1 Temmuz 2014 yılında Brenes Balompié

1 Temmuz 2015 yılında CD Alcalá

1 Temmuz 2016 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

9 Mart 2022 yılında Valley United

19 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Villa Dálmine

Nico Gaitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Gaitan şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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