Nico Gaitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gaitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Gaitan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Gaitan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nico Gaitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gaitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Gaitan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Gaitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Gaitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Gaitan 29 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicholas Gaitan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Gaitan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Gaitan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Gaitan'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nico Gaitanboyu ve yaşı kaç

Nico Gaitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Gaitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Nico Gaitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Gaitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Argentinos U20

1 Ocak 2012 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2013 yılında OFI Girit U20

1 Temmuz 2014 yılında Brenes Balompié

1 Temmuz 2015 yılında CD Alcalá

1 Temmuz 2016 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

9 Mart 2022 yılında Valley United

19 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Villa Dálmine

Nico Gaitan kimdir

Nico Gaitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Gaitan şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nico Gaitan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Fashion Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fashion Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fashion Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fashion Sakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kemar Roofe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemar Roofe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kemar Roofe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemar Roofe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfredo Morelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfredo Morelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Morelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?