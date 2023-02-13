Nico Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Gonzalez 3 Ocak 2002 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás González Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Nico Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Gonzalez'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicogonzalez_8/

Nico Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nico Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2021 yılında Barcelona

13 Ağu 2022 yılında Valencia

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

Nico Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Gonzalez şuan Valencia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nico Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Coruña Montañeros CF (2009-2013)

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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