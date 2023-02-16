Nico Gorzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gorzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Gorzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Gorzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Gorzel 29 Temmuz 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Gorzel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Nico Gorzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Gorzel'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Gorzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Gorzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Gorzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Gorzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U16

1 Ocak 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2016 yılında FC Liefering

14 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2019 yılında SKN St. Pölten

9 Eylül 2020 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Nico Gorzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Gorzel şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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