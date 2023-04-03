Nico Grimbs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Grimbs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Grimbs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Grimbs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Grimbs 19 Şubat 2004 tarihinde Passau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Grimbs Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Nico Grimbs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Grimbs'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Grimbs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Grimbs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nico Grimbs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Grimbs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Nico Grimbs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Grimbs şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Waldkirchen (-2018), SpVgg Greuther Fürth (2018-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.