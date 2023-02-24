Nico Gyorgy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Gyorgy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Gyorgy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Gyorgy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Gyorgy 12 Şubat 1999 tarihinde Deggendorf şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da György Nico Julian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Gyorgy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Gyorgy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 28 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nico Gyorgy'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nico Gyorgy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Gyorgy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Gyorgy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Gyorgy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2016 yılında Vasas U19

28 Temmuz 2017 yılında BFC Siófok

Nico Gyorgy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Gyorgy şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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