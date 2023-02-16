Nico Hug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Hug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Hug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Hug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Hug 26 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Hug Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Nico Hug, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Hug'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Hug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Hug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Hug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Hug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SV Zimmern Alt.

1 Temmuz 2013 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Nico Hug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Hug şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SV Niedereschach (2002-2011), SV Zimmern (2011-2013), SC Freiburg (2013-2017)

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