Nico Knystock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Knystock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Knystock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Knystock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Knystock 19 Ekim 1995 tarihinde Osnabrück şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Knystock Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Nico Knystock, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nico Knystock'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Knystock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Knystock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nico Knystock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Knystock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2010 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2012 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2016 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2020 yılında VfB Oldenburg

Nico Knystock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Knystock şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Büren 2010 (-2006), VfL Osnabrück (2006-2009), Borussia Dortmund (2009-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.