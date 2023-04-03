Nico Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nico Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nico Koch 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nico Koch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Koch'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nico Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nico Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Wormatia Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Wormatia U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Nico Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nico Koch şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Phönix Schifferstadt, 1.FC 08 Haßloch, 1.FC Kaiserslautern, Karlsruher SC (-2019), VfR Wormatia Worms (2019-2021), Karlsruher SC (2021-)
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