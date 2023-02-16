Nico Moos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Moos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Moos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Moos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Moos 7 Nisan 2000 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Moos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Moos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 11 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nico Moos'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Moos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Moos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Moos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Moos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Quelle FÜ U19

1 Temmuz 2018 yılında Seligenporten

11 Temmuz 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Nico Moos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Moos şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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