Nico Neidhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Neidhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Neidhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Neidhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Neidhart 27 Eylül 1994 tarihinde Flensburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Neidhart Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoalSky yapmaktadır. Nico Neidhart, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hansa Rostock futbol takımında oynamaktadır. FC Hansa Rostock takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nico Neidhart'nin FC Hansa Rostock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Neidhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Neidhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Neidhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Neidhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında VfB Oldenb. U17

1 Temmuz 2010 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück U19

1 Temmuz 2012 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2015 yılında SF Lotte

3 Ocak 2019 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2019 yılında Hansa Rostock

Nico Neidhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Neidhart şuan FC Hansa Rostock takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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