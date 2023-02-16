Nico Ochojski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Ochojski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Ochojski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Ochojski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Ochojski 9 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Ochojski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bigpoint yapmaktadır. Nico Ochojski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nico Ochojski'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Ochojski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Ochojski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Ochojski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Ochojski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Bonner SC Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Hennef 05 Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2016 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2017 yılında Fort. Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

Nico Ochojski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Ochojski şuan SC Verl takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hennef 05 (-2010), Bayer 04 Leverkusen (2010-2012), Bonner SC (2012-2013), FC Hennef 05 (2013-2014). Alemannia Aachen (2014-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.