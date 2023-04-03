Nico Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Paz 8 Eylül 2004 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Paz Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Paz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Nico Paz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Gençlik A (U19) futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Gençlik A (U19) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Paz'nin Real Madrid Gençlik A (U19) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nico Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nico Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2022 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2023 yılında RM Kastilya

Nico Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Paz şuan Real Madrid Gençlik A (U19) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nico Paz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

San Juan (2011-14)Tenerife (2014-16)

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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