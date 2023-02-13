Nico Ratti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Ratti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Ratti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Ratti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Ratti 18 Eylül 1993 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Nicolás Ratti Fredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Ratti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESFUTBOL SL yapmaktadır. Nico Ratti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nico Ratti'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Ratti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Ratti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Ratti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Ratti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2011 yılında Numancia Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında Llagostera B

1 Temmuz 2013 yılında Llagostera

31 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

24 Ağu 2017 yılında Sant Julia

8 Ocak 2019 yılında FC Andorra

Nico Ratti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Ratti şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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