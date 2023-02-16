Nico Rieble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Rieble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Rieble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Rieble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Rieble 22 Ağu 1995 tarihinde Rastatt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Rieble Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Nico Rieble, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nico Rieble'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Rieble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Rieble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Rieble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Rieble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2016 yılında Bochum

29 Ocak 2018 yılında Hansa Rostock

16 Temmuz 2020 yılında VfB Lübeck

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Nico Rieble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Rieble şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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