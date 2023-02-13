Nico Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Serrano 5 Mart 2003 tarihinde Iruña şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Serrano Galdeano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Serrano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Serrano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Serrano'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Serrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoserrano10/

Nico Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nico Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2017 yılında CD Roda Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

11 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Nico Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Serrano şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nico Serrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.