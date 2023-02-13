Nico Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Serrano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nico Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Serrano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Serrano 5 Mart 2003 tarihinde Iruña şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Serrano Galdeano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Serrano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Serrano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Serrano'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Serrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoserrano10/

Nico Serranoboyu ve yaşı kaç

Nico Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nico Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2017 yılında CD Roda Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

11 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Nico Serrano kimdir

Nico Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Serrano şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Nico Serrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nico Serrano nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fran Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fran Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustaf Lagerbielke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustaf Lagerbielke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michel Zabaco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Zabaco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?