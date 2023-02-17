Nico Siegrist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Siegrist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Siegrist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Siegrist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Siegrist 9 Haziran 1991 tarihinde Adligenswil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Siegrist Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Siegrist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nico Siegrist'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Siegrist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Siegrist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Siegrist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Siegrist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Luzern U21

1 Ocak 2011 yılında FC Luzern

1 Şubat 2012 yılında FC Aarau

30 Haziran 2012 yılında FC Luzern

17 Temmuz 2012 yılında AC Bellinzona

30 Ekim 2012 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2013 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2015 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2020 yılında SC Cham

Nico Siegrist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Siegrist şuan SC Cham takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nico Siegrist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Adligenswil, FC Luzern

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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