Nico Strubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Strubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Strubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Strubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Strubi 2 Haziran 2000 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Strubi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XxX Sports Player Agency yapmaktadır. Nico Strubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Strubi'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Strubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Strubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Strubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Strubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

7 Ağu 2021 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Nico Strubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Strubi şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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