Nico Strubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Strubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Strubi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Strubi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nico Strubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Strubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Strubi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Strubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Strubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Strubi 2 Haziran 2000 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Strubi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XxX Sports Player Agency yapmaktadır. Nico Strubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Strubi'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Strubiboyu ve yaşı kaç

Nico Strubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Strubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nico Strubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Strubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

7 Ağu 2021 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Nico Strubi kimdir

Nico Strubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Strubi şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Gossau, FC Wil, FC St.Gallen 1879

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nico Strubi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Lasse Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lasse Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasse Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Moisander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Moisander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Moisander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Moisander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derek Cornelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Cornelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derek Cornelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Cornelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noah Eile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noah Eile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?