Nico Stucki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Stucki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Stucki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Stucki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nico Stucki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Stucki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Stucki

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Stucki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Stucki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Stucki 29 Haziran 2001 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nico Jürg Stucki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Stucki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Stucki, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nico Stucki'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Stuckiboyu ve yaşı kaç

Nico Stucki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Stucki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nico Stucki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Stucki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Thun

Nico Stucki kimdir

Nico Stucki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Stucki şuan FC Thun takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nico Stucki nereli

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