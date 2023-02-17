Nico Wiesinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Wiesinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Wiesinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Wiesinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Wiesinger 20 Şubat 2003 tarihinde Grieskirchen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Wiesinger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Nico Wiesinger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nico Wiesinger'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nico Wiesinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nico Wiesinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nico Wiesinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Wiesinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ohlsdorf J.

1 Temmuz 2017 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2020 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

31 Ağu 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında SV Ried

Nico Wiesinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Wiesinger şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nico Wiesinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Meggenhofen (2010-)

Avusturya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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