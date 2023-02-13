Nico Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nico Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nico Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nico Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nico Williams

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Williams 12 Temmuz 2002 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya,Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicholas Williams Arthuer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Williams Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nico Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nico Williams'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolas_williams9/

Nico Williamsboyu ve yaşı kaç

Nico Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nico Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Athletic

Nico Williams kimdir

Nico Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Williams şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nico Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 12 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Nico Williams nereli

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