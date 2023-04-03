Nicola Gamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicola Gamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicola Gamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicola Gamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicola Gamba 10 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicola Gamba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicola Gamba'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicola Gamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicola Gamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Nicola Gamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicola Gamba şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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