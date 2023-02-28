Nicola Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicola Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicola Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicola Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicola Perez 5 Şubat 1990 tarihinde Isidoro Noblía şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alison Nicola Pérez Barone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicola Perez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicola Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nicola Perez'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicola Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicola Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicola Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicola Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Nacional

6 Ağustos 2010 yılında Tanque Sisley

1 Temmuz 2014 yılında River Plate

23 Ocak 2019 yılında Progreso

1 Mart 2021 yılında Ñublense

Nicola Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicola Perez şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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