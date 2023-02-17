Nicola Suter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicola Suter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicola Suter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicola Suter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicola Suter 2 Şubat 2000 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicola Suter Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. Nicola Suter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 8 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicola Suter'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicola Suter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicola Suter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicola Suter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicola Suter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U21

8 Ağu 2021 yılında Rapperswil-Jona

Nicola Suter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicola Suter şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicola Suter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Therwil (2009-2011), FC Basel 1893 (2011-)

İsviçre U19 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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