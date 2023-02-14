Nicola Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicola Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicola Sutter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicola Sutter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicola Sutter 8 Mayıs 1995 tarihinde Walkringen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicola Sutter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGM Sport yapmaktadır. Nicola Sutter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Nicola Sutter'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicola Sutter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicola Sutter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicola Sutter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicola Sutter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Thun

1 Temmuz 2016 yılında FC Winterthur

3 Mart 2017 yılında FC Thun

Nicola Sutter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicola Sutter şuan FC Thun takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicola Sutter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ostermundigen, FC Köniz, FC Thun

İsviçre U20 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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