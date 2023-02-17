Nicola Zuffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicola Zuffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicola Zuffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicola Zuffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicola Zuffi 19 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicola Zuffi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicola Zuffi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Nicola Zuffi'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicola Zuffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicola Zuffi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicola Zuffi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicola Zuffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2014 yılında SC YF Juventus

Nicola Zuffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicola Zuffi şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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