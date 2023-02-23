Nicolae Carnat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Carnat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolae Carnat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolae Carnat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolae Carnat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Carnat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolae Carnat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Carnat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Carnat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Carnat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Carnat 8 Nisan 1998 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Carnat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolae Carnat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolae Carnat'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolae Carnat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Carnat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolae Carnat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Carnat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2014 yılında Wolves U18

1 Ocak 2017 yılında Wolves U21

10 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB

31 Aralık 2017 yılında Wolves U21

9 Ağustos 2018 yılında D. Calarasi

3 Ocak 2019 yılında Sepsi OSK

5 Ekim 2020 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

26 Ağustos 2022 yılında CS Mioveni

Nicolae Carnat kimdir

Nicolae Carnat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Carnat şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nicolae Carnat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolae Carnat nereli

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