Nicolae Cebotari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Cebotari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolae Cebotari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolae Cebotari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolae Cebotari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Cebotari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolae Cebotari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Cebotari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Cebotari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Cebotari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Cebotari 24 Mayıs 1997 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Cebotari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolae Cebotari'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolae Cebotari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cebotari_nikolai/

Nicolae Cebotari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Cebotari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolae Cebotari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Cebotari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2012 yılında Ac Chisinau U19

6 Ağustos 2015 yılında Leiria U19

1 Temmuz 2016 yılında Leiria

22 Şubat 2017 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2017 yılında Sfintul Gheor.

23 Şubat 2018 yılında SSC Farul

1 Nisan 2018 yılında FC Sheriff

15 Şubat 2019 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2019 yılında FC Sheriff

17 Mart 2020 yılında Sfintul Gheor.

3 Eylül 2020 yılında Petrolul

4 Şubat 2022 yılında Petrocub

Nicolae Cebotari kimdir

Nicolae Cebotari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Cebotari şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSCT Buiucani Chișinău
Academia Chișinău
UD Leiria

Nicolae Cebotari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolae Cebotari nereli

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